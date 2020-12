Hoe ’geslepen en ongrijpbare’ Haagse drugscrimineel Piet S. toch tegen de lamp liep

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Het is een van de circa driehonderd strafzaken die het OM denkt mede rond te krijgen door het ontsleutelen van gecodeerde berichten die via Encrochat werden verstuurd en waarvan criminelen gebruikmaakten in de veronderstelling dat niemand kon meelezen.

Het onderzoek tegen Piet S. en zijn criminele organisatie liep al sinds november 2016. Hij werd al verdacht van grootschalige drugsimport vanuit Zuid-Amerika, maar justitie kreeg moeilijk vat op de man. „Hij was geslepen, ongrijpbaar en extreem lastig te vinden omdat hij geen vast adres had”, zei de officier van justitie. „Eén ding was voor ons wel duidelijk: dat hij de eindbaas is. De spin in het web.”

Het onderzoek kreeg vleugels nadat in 2018 bleek dat er ook in Spanje een onderzoek liep naar smokkel van enorme hoeveelheden drugs via Spaanse havens. Daar speelden Piet S. en zijn zoon Fred S. (43) volgens de Spanjaarden een belangrijke rol in. „Zij waanden zich veilig achter een muur van encryptie”, zegt het OM. Maar die veiligheid bleek een illusie. De chats en het Spaanse onderzoek „bevestigden het beeld van een topcrimineel die wereldwijd actief was in de drugshandel. Cruciale rollen werden bevestigd, puzzelstukjes vielen op hun plek. Ook kwamen er mensen in beeld die tot dan toe nog geen verdachte waren”, aldus de officieren van justitie.

In september van dit jaar vond een zogenoemde ’klapdag’ plaats waarbij in totaal 1000 politiemensen werden ingezet en er invallen werden gedaan op adressen in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Er werden drugs, wapens en grote geldbedragen in beslaggenomen. Er werden veertien verdachten aangehouden, van wie er twaalf in voorlopige hechtenis zitten. Het OM zei vrijdag meer arrestaties niet uit te sluiten.

’Eindbaas’ Piet S. had geen enkele bezitting op zijn naam staan, maar reed wel rond in dure auto’s, reisde heen en weer naar Spanje en Dubai, droeg dure horloges, had boten tot zijn beschikking en bleek in staat om grote geldbedragen uit te lenen aan anderen. Hij wordt niet alleen vervolgd voor de wereldwijde handel in tienduizenden kilo’s cocaïne, hennep, crystal meth, XTC, speed en GHB, maar ook voor witwassen, het omkopen van douaniers, zware mishandeling en vrijheidsberoving van twee slachtoffers.

Martelgang

Die werden volgens het OM meegenomen naar een bedrijfspand in Uithoorn, waar ze met een ijzeren pijp werden geslagen en een vuurwapen tegen het hoofd gezet kregen. De twee slachtoffers moesten geld betalen, anders dreigde Piet S. een van hen „kapot te schieten. Je mag zelf kiezen wie.”

Dikke Piet S. is al veertig jaar actief in het Haagse criminele milieu. In het verleden zou hij onder meer hebben samengewerkt met wijlen Cor van Hout en Sam Klepper.