IS-leider verantwoordelijk voor plannen Europese aanvallen gedood

Deze Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri ontwikkelde daarnaast de leiderschapsstructuur van de terroristische beweging. Zijn dood zal „tijdelijk het vermogen van de organisatie verstoren om externe aanvallen te plannen”, aldus de Amerikanen.

Over de operatie zijn geen details gedeeld. Het is bijvoorbeeld niet bekend waar de aanval plaatsvond. Centcom meldt dat er geen burgerslachtoffers zijn gevallen. IS, dat in 2019 zijn laatste gebied in Syrië verloor, blijft volgens Centcom „een bedreiging vormen voor de regio en daarbuiten.”

De groepering is nog altijd actief in Syrië en Irak. De Verenigde Naties publiceerden in februari een rapport waarin het aantal leden en aanhangers in beide landen werd geschat op 5000 tot 7000. Ongeveer de helft van deze mensen zouden strijders zijn.

Het Amerikaanse leger heeft in Syrië, met name in het door Koerden geleide noodoosten, ongeveer negenhonderd militairen gestationeerd. De VS leiden er een coalitie tegen IS.