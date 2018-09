Verscherpt toezicht Friese Wouden opgeheven

Bij een bezoek van de inspectie in maart aan locatie Berchhiem in Burgum bleek onder meer dat de persoonlijke hygiëne van medewerkers te wensen overliet en dat douchematten en rolstoelen niet schoon waren. Ook kon de instelling geen schoonmaakschema laten zien. Bij een nieuwe controle in juli bleek dat er nauwelijks iets verbeterd was.

De zorginstelling werd in augustus onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie heeft de Friese Wouden haar zaakjes inmiddels goed op orde.