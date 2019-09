’Onze kleinkinderen zullen vol plastic zitten’

Een team van vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon heeft tijdens een negendaagse duikexpeditie 2500 kilo afval uit de zee geborgen.

De expeditieleden vertrokken vorige week zaterdag en kwamen zondag weer aan in de haven van Scheveningen. Acht dagen lang werken, dus. Ze doken tussen Ameland en Schiermonnikoog, vooral bij oude wrakken.

Die scheepswrakken zijn hotspots voor afval, vertelt expeditieleider Ben Stiefelhagen (66). „Eigenlijk zijn die wrakken een oase van leven. Er groeien jonge visjes op, ze vinden er voedsel. Maar nu ligt er enorm veel troep.”

Slecht voor de visjes, maar ook slecht voor ons. De stichting waarschuwt ervoor dat het afval afbreekt tot microplastics. Die komen in de voedselkringloop. „Het is misschien toch wel vervelend als onze kleinkinderen rondlopen met allemaal stukjes plastic in hun lichaam – dankzij ons.”

De plastic soep kennen we van de Grote Oceaan. In de Noordzee zien we die niet, maar hij is er wel degelijk, vertelt Stiefelhagen. „Het is belangrijk dat we onszelf gaan afvragen: wat willen we nu? De Noordzee wordt er niet mooier op. Hoe moet dat over vijftig jaar? En over honderd jaar?”

Zeeramp

Van de 2500 kilo die de stichting uit de Noordzee haalde, zou 500 kilo afkomstig zijn van containers die de MSC Zoe begin dit jaar kwijtraakte. Verder zijn er veel visnetten aangetroffen, die ooit verloren zijn gegaan. Dit soort spooknetten zijn volgens de stichting een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben die erin verstrikt raken.

Reiskoffers en jassen worden uit de noordzee gehaald. Ⓒ Stichting Duik de Noordzee Schoon

Dat er nog steeds afval van de MSC Zoe wordt aangetroffen, toont aan dat opruimen nog steeds kan, zegt de stichting. „Als dat echter niet snel gebeurt, wordt berging vrijwel onmogelijk omdat veel afval onder het zand verdwijnt.”

’Zet professionele duikers in’

Rederij MSC zou volgens een woordvoerder bijvoorbeeld professionele duikers kunnen inzetten. In de Nederlandse wateren zou naar schatting nog zo’n 300.000 kilo verloren waar liggen, en inclusief de Duitse wateren zou het zelfs om 800.000 kilo gaan.

Stichting Duik de Noordzee Schoon is in 2011 opgericht om spooknetten van wrakken te verwijderen. Tijdens de tot nog toe veertien gehouden expedities zijn 6700 duiken op 160 wrakken gemaakt, waarbij 60.000 kilo aan spooknetten en lood van wrakken is gehaald.