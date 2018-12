Rondvaartboten kunnen weer voor CS langs

In juli werd de enorme bouwput voor het station weer gevuld met water en later zijn ook de damwanden weggehaald. De boten moesten de afgelopen jaren noodgedwongen via een omweg over het IJ varen. Vanaf donderdag kunnen ze weer onder de Middentoegangsbrug door.

De Noord-Zuidlijn is de nieuwe metrolijn die Amsterdam-Noord in 2017 met de Zuidas moet verbinden.