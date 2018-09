Nederlands pensioenstelsel handhaaft 2e plek

Denemarken, dat vorig jaar de eerste plek van Nederland overnam, blijft op nummer 1 staan. Australië handhaaft de derde plek en Zwitserland komt nieuw binnen op nummer 4, vanaf de 5e plek. De Zwitsers wisselen daarmee stuivertje met Zweden.

Het totale rapportcijfer van het Nederlandse stelsel is vergeleken met vorig jaar gedaald van 78,9 naar 78,3. „Dat is nog altijd een uitstekend rapportcijfer, maar de trend is neerwaarts en een aantal zaken is verslechterd”, stellen de onderzoekers.

Mercer vergelijkt jaarlijks de pensioenstelsels van 20 landen.