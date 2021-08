Vaarwel F-16, hallo F-35: Ode aan het beste jachtvliegtuig ter wereld

Het meest succesvolle jachtvliegtuig ter wereld, de F-16, maakt na ruim veertig jaar plaats voor de modernere F-35. De Nederlandse recordhouder in de F-16 Joost Luysterburg spreekt van een bitterzoet afscheid. „Het toestel maakt geen schijn van kans meer in Syrië.” In de defensie en internationale veiligheidspodcast Delta Tango blikt Luysterburg met F-35-piloot Gert Barend van Woerden terug op hun meest memorabele momenten in de straaljager. Hoe anders worden toekomstige missies in de F-35?