Utrecht doet boekje open

Met het evenement Op bezoek bij het boek staat de stad geheel in het teken van papieren leesvoer. Aanleiding voor het weekend is het Jaar van het Voorlezen en de aftrap van Nederland Leest. In samenwerking met onder meer Het Literatuurhuis en de Utrechtse Bibliotheek worden door de gehele stad tal van activiteiten georganiseerd.

De start van het evenement vindt zaterdag plaats in vier bibliotheken met onder andere theatervoorstellingen, voorleessessies en een ruilbuurtboekenkast. En in de Centrale Bibliotheek staat ’s avonds de klassieker Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans centraal tijdens het programma Alive & Buzzing.

Zondag 3 november is er dan vervolgens een ontdekkingstocht langs boekenkasten in de Utrechtse binnenstad, waar bekende en minder bekende Utrechters voorlezen uit hun favoriete boeken. Verder zijn er workshops, lezingen en theatrale voorleessessies voor verschillende leeftijden. Alle verschijningsvormen van het boek komen aan bod: oude, nieuwe uitbundige en verstilde verhalen, maar ook ’vertalingen’ naar film, theater en muziek.

www.culturelezondagen.nl