Drie cheerleaders overlijden bij kerstcrash

Een vierde meisje van de Geneva High School in de Amerikaanse staat Alabama raakte zwaar gewond maar zal het waarschijnlijk wel halen. De vijfde raakte wonder boven wonder niet gewond.

De plaatstelijke politiechef doet op twitter een oproep voor de omgekomen meisjes te bidden: „Het is vreselijk”. De klap is hard aangekomen in het dorp Geneva waar 4400 mensen wonen.

De omgekomen Addyson Martin, Emilee Fain, Cassidy Dunn hadden met twee andere vriendinnen die ook op de achterbank zaten, een kerstfeestje bij een vriendin gevierd en waren op weg naar huis. De drie meisjes die overleden, zaten naast elkaar voorin de kleine SUV, zo melden Amerikaanse media.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk waarom de auto van de weg raakte. „Mogelijk moesten ze uitwijken voor een hert”, zegt Lt. Michael McDuffi.

De meisjes kenden elkaar als cheerleaders, maar ook van het volleybalteam van de Geneva High.