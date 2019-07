Wat hitte met medicijnen doet? We weten het niet

Sommige medicijnen kunnen de temperatuurregulatie beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes. Ook plastabletten kunnen van invloed zijn bij hitte. Slechts vijf procent van de ondervraagde ouderen neemt maatregelen bij hitte, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij de huisarts of apotheek.

Het Rode Kruis adviseert om bij vragen of twijfel over het gebruik van medicatie tijdens deze hete dagen de huisarts of apotheker te raadplegen over de plastabletten. ,,Die kan adviseren of er specifieke voorzorgsmaatregelen nodig zijn nu het warm is. In sommige gevallen kan er een aantal dagen gestopt worden met de plastabletten,” aldus Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc.

De meeste ouderen van 75 jaar en ouder zijn goed op de hoogte van de maatregelen die zij kunnen treffen bij extreme hitte. Dik tachtig procent van de ondervraagde ouderen weet hoe zij hun eigen woning koel moeten houden. Ook weet tachtig procent aan wel te weten dat ze minimaal 2 liter per dag moeten drinken, maar minder dan de helft volgt dit advies ook op.