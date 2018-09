500-ponder legt treinverkeer stil

De bom ligt veilig op een trekschuit en blijft daar de komende nacht liggen. Vrijdag wordt besloten waar de bom veilig ontmanteld kan worden. Dat heeft de politie Haaglanden gemeld

De bom werd 's middags gevonden aan de Amphoraweg in Leiden; er werd daar gebaggerd in het water, toen daar iets werd opgevist dat leek op een oude bom. Uit voorzorg werd het treinverkeer stilgelegd en werd de Haagweg in Leiden afgesloten voor het verkeer. Ook zijn enkele woonboten ontruimd.