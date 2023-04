Soedanese paramilitairen claimen controle over vliegveld Khartoem

De Soedanese strijdkrachten en de RSF zijn na lange tijd van spanningen zaterdag met elkaar in gevecht geraakt. De militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, erkent de RSF niet meer als legergroep en noemt de paramilitairen rebellen. Zij stellen dat ze vechten „in een revolutie” die moet leiden tot de installering van een burgerregering en de overgang naar een democratisch stelsel.

Al-Burhan werd na de val van dictator Omar Hassan al-Bashir in 2019 de leider van het land. Er kwam een soort voorlopige regering van burgers en militairen, maar die is in een staatsgreep door het leger en de RSF in 2021 afgezet. De commandant van de RSF, Mohamed Hamdan Dagalo heeft zich later van de coup gedistantieerd en eerder dit jaar gezegd dat het een fout was.