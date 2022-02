Premium Het beste van De Telegraaf

Camerabeelden moeten antwoorden geven over noodlot Jesse Jongetje (5) dat stierf in spoortunnel was op familiebezoek in Antwerpen: ’Klasgenootjes gaan thuis vragen stellen’

Ⓒ nieuwsblad

ANTWERPEN - De verslagenheid na de tragische dood van de 5-jarige Jesse uit het Vlaamse Hasselt is groot. De kleuter kwam maandagmiddag om het leven in een spoortunnel in Antwerpen. Hij was anderhalf uur eerder weggelopen uit een nabijgelegen McDonald’s-restaurant. Er leven nog veel vragen rond zijn dood. „Ik hoop dit nooit meer te moeten meemaken, zo erg”, zegt schooldirecteur Nele Beckers tegen Nieuwsblad.