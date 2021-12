WHO: Vaccins ’beste wapen’ tegen omicronvariant

„We hebben zeer effectieve vaccins die tot dusver effectief zijn gebleken in de strijd tegen de verschillende varianten, in termen van de zwaarte van de ziekte en ziekenhuisopnames”, aldus Ryan in een interview met persbureau AFP. Er is volgens de Directeur Noodsituaties van de WHO „geen reden om aan te nemen” dat dat in het geval van de omicronvariant anders zou zijn.

Ryan erkent de mogelijkheid dat vaccins wellicht minder effectief zullen blijken tegen de omicronvariant. Toch acht hij het „zeer onwaarschijnlijk” dat vaccinaties helemaal niets zouden doen tegen de variant. „De eerste data uit Zuid-Afrika wijzen niet op een catastrofale afname van effectiviteit. In feite wijzen die op het tegendeel.”

Milde klachten

Volgens Ryan duiden de eerste ervaringen in Zuid-Afrika er wel op dat gevaccineerden of mensen die al eens corona hebben gehad, makkelijker besmet kunnen worden met de omicronvariant dan met voorgaande varianten. Daar staat echter tegenover dat deze groep patiënten slechts milde klachten heeft. En dat is waar het om draait, vindt Ryan: „We zijn niet zozeer geïnteresseerd in hoeverre je opnieuw besmet kan worden met de omicronvariant, maar hoe zwaar zo’n herbesmetting is.”

De positieve signalen over de omicronvariant zijn hoopgevend, maar het is nog te vroeg om op de lauweren te gaan rusten, concludeert de WHO-baas. Corona moet volgens Ryan nog steeds even krachtig als altijd worden bestreden: „Het virus zelf is niet opeens veranderd. Het is misschien veranderd in termen van efficiëntie, maar het spelletje is niet anders geworden. De regels van het spel zijn nog steeds hetzelfde.”