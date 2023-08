Huizen in de ban van vermoorde vrouw: ‘Er gingen de laatste tijd veel mannen haar woning binnen’

HUIZEN - Ruim twaalf uur nadat in een woning op de Bovenmaatweg in Huizen het lichaam van een door geweld om het leven gebrachte vrouw werd aangetroffen is de politie in de woning nog druk bezig met forensisch onderzoek. Informatie over het misdrijf wordt slechts mondjesmaat naar buiten gebracht. Maar in de buurt wordt druk gespeculeerd.

De twee buurvrouwen die het slachtoffer redelijk goed kenden. Ⓒ Casper Bunschoten