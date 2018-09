Toyota stopt met iQ

Toyota stopt de bouw van het model begin volgend jaar, maar de Nederlandse importeur kiest er nu al voor om de compacte stadsauto alleen nog uit voorraad te leveren. Naar verluidt staat er nog een tiental exemplaren op een koper te wachten. Toyota blijft de iQ wel op andere markten leveren, zoals op de Japanse en Amerikaanse.

Productiestop

De importeur geeft aan geen inzicht te hebben in de daadwerkelijke productiestop van de iQ, zowel voor Europa als voor de rest van de wereld.

Scion en Aston Martin

De iQ verscheen in 2008 op de markt en kwam kort daarna na Nederland. In Japan en Europa draagt het model de merknaam Toyota, in de Verenigde Staten wordt de auto aangeboden onder het submerk Scion. Op basis van de iQ bouwde Aston Martin de Cygnet, maar die kostbare stadsrakker werd na tegenvallende verkoopcijfers eerder dit jaar uit productie genomen.