Gedetineerden zwanger na seks met transgender medegevangene

Binnenland

Dode bij steekpartij in jeugdgevangenis Breda

Een 19-jarige gedetineerde is vrijdag overleden door een steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, zo meldt de politie. Een 20-jarige is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een 18-jarige gedetineerde opgepakt.