Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen onder 400

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 234 mensen die het virus onder de leden hebben. Dat zijn er 21 minder dan op woensdag. In de afgelopen week zijn meer dan honderd bedden op die afdelingen vrijgekomen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met twaalf naar 158. Op die zalen zijn in de afgelopen week zo'n zeventig bedden vrijgekomen.

Ziekenhuizen hoeven de laatste weken steeds minder nieuwe coronapatiënten op te nemen. In de afgelopen 24 uur belandden slechts twaalf mensen vanwege Covid-19 op een verpleegafdeling of ic. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van gegevens daarover.

Van die twaalf nieuwe patiënten was slechts één persoon er zo slecht aan toe dat hij of zij op een intensive care moest worden opgenomen, en ook zo'n laag aantal is niet eerder voorgekomen bij het LCPS. Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren in augustus vorig jaar voor het laatst zo weinig nieuwe opnames op de ic's.