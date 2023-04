Gratis kinderopvang niet in 2025 maar pas twee jaar later

Dat zegt minister Van Gennip (Sociale Zaken) woensdagmiddag na afloop van de ministerraad. Dit kabinet wil van de kinderopvangtoeslag af, door crèches nagenoeg gratis te maken. Ouders zouden alleen nog een kleine eigen bijdrage van 4 procent moeten betalen. Vanaf 2025 zou dit nieuwe stelsel in werking moeten treden, maar dat blijkt nog niet haalbaar.

Vanaf het begin is de hervorming al met vraagtekens omgeven. Zo wilde in eerste instantie geen enkele uitvoeringsdienst het nieuwe stelsel onder zijn hoede nemen. En de vraag was of er wel genoeg arbeidskrachten waren om iedereen op te vangen. Er zijn nu al handen tekort en met de invoer van bijna gratis kinderopvang zou de vraag alleen maar toenemen. „Je ziet dat er heel veel krapte is, dat er lange wachtlijsten zijn, dat de kwaliteit hier en daar onder druk staat en dat de prijs echt kan stijgen als het aanbod het niet bijhoudt”, somt Van Gennip de problemen op.

Daarom wordt het plan voorlopig met twee jaar uitgesteld. Het kabinet mikt nu op 2027 als invoerdatum van het nieuwe kinderopvangstelsel. Voor het zover is, wil het kabinet in 2025 en 2026 de kinderopvangtoeslag nog ’significant’ verhogen, zegt Van Gennip. Op die manier gaat de vraag naar opvang volgens haar toenemen, omdat die voor meer mensen betaalbaar wordt: „En dan kan het aanbod zich aanpassen.” Op die manier komt er volgens haar een ’stapsgewijze invoer’ van de bijna gratis kinderopvang.