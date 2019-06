Valenciennes slaat bier in voor Oranje-invasie

De vriendinnengroep van v.v. Sambeek is al op het Place d’Armes in Valenciennes neergestreken. „We maken er gewoon een feest van. Sowieso.” Ⓒ Rias Immink

Het Place d’Armes aan de voet van het stadhuis was vrijdagmiddag nog zo goed als verstoken van Nederlanders. Maar in de zinderende zomerzon is aan alles te voelen dat hun komst wordt verwacht. Een grote trailer met groot scherm, boxen, dranghekken en een extra biertent verraden dat wordt gerekend op flink wat support voor de Oranje Leeuwinnen. Er staan zelfs vernevelaars om de meute te koelen in de tropische hitte.