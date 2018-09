Piloot fatale luchtballoncrash was stoned

Het ongeluk bij het stadje Carterton werd mede veroorzaakt door inschattingsfouten en verkeerde beslissingen van piloot Lance Hopping. Volgens de onderzoekers kan niet worden uitgesloten dat zjin cannabisgebruik hieraan heeft bijgedragen.

De ballon van Hopping stortte in januari 2012 brandend neer nadat deze een elektriciteitskabel raakte. Geen van de inzittenden overleefde de crash. Het was het dodelijkste Nieuw-Zeelandse luchtongeluk in meer dan 30 jaar tijd.