Gerard Butler tekent voor sequel Olympus

Eerder dit jaar draaide Olympus Has Fallen in de bioscoop. In de actiefilm van regisseur Antoine Fuqua wordt het Witte Huis aangevallen door terroristen.

Gerard Butler, Aaron Eckhart en Morgan Freeman tekenden deze week voor de sequel genaamd London Has Fallen. Ook Angela Bassett en Radha zullen terugkeren in het tweede deel.

Voor de regie wordt nog gezocht naar een geschikte kandidaat omdat Antoine Fuqua London Has Fallen niet zag zitten.

FilmLondon Has Fallen gaat over een terroristische aanval in Londen tijdens de begrafenis van de Britse premier. Om de een of andere reden moeten de president (Eckhart) en het hoofd van de Secret Service (Butler) redding brengen. Hierbij krijgen ze hulp van een Britse MI6 agent.De opnames van de film moeten in mei 2014 starten.