Achttien jaar en tbs voor moord op ex in nabijheid van kinderen

In een stormachtige relatie had de man haar al 44 keer bedreigd. Een dag voor de moord op 20 februari vorig jaar had zij gemaild dat de relatie nu echt klaar was: „Het is nu over.” „Geniet nog even van je leven, want dat stopt. De dag dat ik jou zie, zitten er gaten in je hoofd”, mailde hij daarop terug.

Die ochtend schoot de man haar door het hoofd, vlak bij haar kinderen. De rechtbank sprak van „een gruweldaad.” De man had verklaard dat de vrouw zichzelf doodschoot, nadat er een schermutseling was ontstaan, waarbij zij eerst hem had bedreigd met het pistool. Dat geloofde de rechtbank niet.