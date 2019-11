Brussel staat lening voor afvalbedrijf AEB toe

Ⓒ RONALD BAKKER

BRUSSEL - De overheidslening van 80 miljoen euro aan het in problemen geraakte Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is niet in strijd met de Europese regels voor staatssteun. De Europese Commissie staat de lening toe omdat die in tijd en omvang beperkt is en bijdraagt aan het algemeen belang.