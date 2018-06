Geen losgeld of actie voor gijzelaars Niger

De vier zijn woensdag met een vliegtuig van de Franse regering in de hoofdstad van Niger, Niamey, aan hun thuisreis begonnen. Le Drians collega van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, heeft beklemtoond dat de vier het relatief goed maken.

Eén van de vier slachtoffers, Daniel Larribe, werd de meeste tijd in totale afzondering vastgehouden. Hij herwon net als Thierry Dol, Marc Féret en France Pierre Legrand dinsdag zijn vrijheid in het noorden van Mali, een buurland van Niger. De president van Niger, Mahamadou Issoufou, zei woensdag dat de gijzelaars zich in Mali bevonden.

De vier werkten in het noorden van Niger in de uraniummijnstad Arlit. Ze werden er in september 2010 ontvoerd door strijders van een plaatselijke versie van al-Qaeda, AQIM (Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb).

AQIM heeft eerder dit jaar een video verspreid waar behalve de vier nu vrijgelaten Fransen ook de Nederlander Sjaak Rijke is te zien. Deze man uit Woerden werd in november 2011 in het noorden van Mali ontvoerd. Zijn vrouw wist ternauwernood aan de ontvoerders te ontkomen. De video toonde nog twee slachtoffers van AQIM, de Zweed Johan Gustafsson en de Zuid-Afrikaan Stephen Malcolm.

Over de toedracht van de vrijlating doen alle betrokkenen geheimzinnig. Parijs heeft Issoufou heel erg hartelijk bedankt voor zijn rol. Fabius en Le Drian zijn zelf naar Niamey gegaan en hebben president Issoufou daar geprezen voor zijn „doorslaggevende actie”. Sommige Franse media wijzen erop dat de ministers mogelijk bedoelen dat de Franse regering zelf geen losgeld heeft betaald. Maar de werkgever van de vier, mijnbouwonderneming Areva, is misschien wel over de brug gekomen.