'Defensiepersoneel kan werk niet veilig doen'

„We blijven hetzelfde doen met minder mensen. Kwantiteit wint van kwaliteit. Hierdoor komt de kwaliteit in gevaar. Gevolg: (vliegtuig) ongelukken”, citeert het rapport het commentaar van een respondent. Volgens voorzitter Anne-Marie Snels van AFMP/FNV zijn er voor de taken onvoldoende mensen en is er te weinig materieel.

De afgelopen jaren is zwaar bezuinigd op het militaire apparaat. Onder het vorige kabinet moest het 1 miljard wegsnijden. En minister Jeanine Hennis-Plasschaert kondigde op Prinsjesdag aan 350 miljoen te moeten bezuinigingen. Door het begrotingsakkoord is dit teruggebracht naar 282 miljoen. „De ziel is uit de organisatie weggesneden”, meent Snels.

De voorzitter wil op korte termijn de resultaten met de top van defensie en de politiek bespreken. Volgens haar moet het vertrouwen hersteld worden, moeten de plannen voor de middellange termijn duidelijk worden gemaakt en moet het draagvlak voor het leger bij de burgers worden versterkt. Defensie laat weten het gesprek graag aan te gaan.

Uit de niet-wetenschappelijke peiling blijkt weinig vertrouwen in de top. Bijna 90 procent van de ruim 900 personeelsleden denkt dat de minister niet weet wat er op de werkvloer gaande is.

Voor defensie zijn de cijfers geen verrassing zijn, maar vindt de uitkomst van het onderzoek „serieus”. Het ministerie peilt geregeld de stemming onder het personeel en uit een onderzoek in het voorjaar kwam al naar voren dat het vertrouwen in de reorganisatieplannen laag was.

„Het is een begrijpelijke reactie van loyale medewerkers die al 22 jaar te maken hebben met ingrijpende reorganisaties. Het is logisch dat dit een nadelige effect op het vertrouwen heeft. We moeten echter wel breder kijken. Nederland heeft te maken met een zeer ernstige financiële crisis, die nu eenmaal ook gevolgen voor defensie heeft”, concludeert het ministerie.