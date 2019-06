Neushoorn doodt struisvogel in dierenpark voor ogen publiek

Het dierenpark gaat uit van een incident, zo meldt het park via Facebook. Er zijn eerder geen problemen problemen geweest tussen de beide diersoorten die normaal gesproken vredig samenleven op het savannegebied in de dierentuin. „We onderzoeken of er maatregelen op de savanne nodig zijn.”

„Mogelijk heeft de struisvogel de neushoorn geïrriteerd, waarna de neushoorn heeft uitgehaald met zijn kop. We weten niet precies wat er is gebeurd. Maar het was geen bloederig tafereel”, vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands aan RTV Drenthe.

„Neushoorns zien heel slecht. Misschien heeft dat meegespeeld. Dat de neushoorn in zijn ooghoek iets zag bewegen, of dat de struisvogel hem wat in de weg liep. Als zo’n neushoorn dan ineens zijn kop opzij beweegt, kan het al misgaan.”

Struisvogels naar binnen

Het park heeft de voor de zekerheid de andere struisvogels uit voorzorg naar binnengehaald om uit te sluiten dat de neushoorns opnieuw zouden uithalen.

De struisvogel is niet het eerste slachtoffer in Wildlands. In 2017 kwam er al een dier noodlottige aan zijn eind in Wildlands. Een wallaby, een soort kangoeroe, belande per abuis in het leeuwenverblijf en werd daar door een van de bewoners verscheurd.

Een getuige legde het bloederige tafereel tussen de neushoorn en de struisvogel vrijdagmiddag vast op video. Let op, de beelden zijn mogelijk niet geschikt voor gevoelige kijkers.