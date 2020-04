’Zo ziet een intelligente corona-exit eruit’

Wiskundige Bert Slagter legt de cijfers achter het coronabeleid uit. Ⓒ Rene Bouwman

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het valt niet mee om te begrijpen op welke cijfers beleidsmakers zich in de coronacrisis baseren. Begrippen als ’exponentiële groei’ en uitspraken als ’R moet kleiner zijn dan 1’ vliegen ons om de oren. Wat betekent die wiskundige geheimtaal voor de burgers? Expert complexe systemen Bert Slagter, die zich ingroef in het coronadossier, legt op sociale media zorgvuldig de wiskunde uit achter het beleid. En hij biedt hoop: „Er komt een moment dat we alle besmettingen kunnen traceren en isoleren. Mits we volhouden.”