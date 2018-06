Bijbelquiz

Toen mijn vader failliet was gegaan werkte mijn moeder in een kantoor tegenover de Grote Kerk, om bij te verdienen. Ik ben er vlak naast geboren en er liggen, zoals dat heet, dus aardig wat voetstappen van mij.

Ga mij nou niet vertellen hoe ik bij de Grote Kerk kom, Den Haag is mijn stad. Heus geen GPS nodig! Ai, dat was een misrekening.

Ik kom nog regelmatig in Den Haag, maar niet in de binnenstad.

Ik rijd vol van herinneringen de Dunne Bierkade op, dan langs het standbeeld van Spinoza. Elke keer als we er langs reden als kind, zei mijn vader: ’Dit is een van de grootste denkers van de wereld.’ Jaaaa pap, dat weten we nu wel.

Pas kort geleden las ik ‘Het raadsel Spinoza’ en kwam ik tot de ontdekking dat mijn vader gelijk had. Wat een te gek boek, wat je noemt een aanrader.

Nu rijd ik voor de derde keer langs het beeld, want waar ik naar links moet word ik door borden, afzettingen en paaltjes naar rechts gedreven.

Hoe ga ik hier ooit uit komen? Welke gek heeft mijn stad volslagen bedorven?

Ik kom langs het huis waar mijn opa een beddenmakerij had. Het staat er nog. Na de oorlog was het door anderen overgenomen.

Ook mijn geboortehuis is nog in takt. Het grote ziekenhuis dat op dezelfde wal stond, is afgebroken.

Goed, ik ga weer een route via een andere weg proberen.

Ik kom nu tussen allemaal nieuwbouw kantoren terecht. Waar ben ik in ‘s hemelsnaam? Ik krijg een gevoel wat je moet hebben als je dement wordt: je weet dat je in Den Haag bent, je weet ook ongeveer waar, maar je hebt geen idee-alles is anders dan vroeger. Een vriendin van mij probeert leuk te zijn: ’Weet je zeker dat je niet?...’ Ik zou erom kunnen lachen als het gevoel niet zo vreselijk was geweest.

Het lijkt wel of ik door een onzichtbare hand langs m’n verleden wordt geleid.

Mijn vader had ooit een pakhuis op de Lange Beestenmarkt. Ik was klein, misschien acht jaar of zo, toen hij helemaal in paniek thuiskwam: hij had een brief van de Gemeente gekregen dat hij z’n pakhuis uit moest, omdat het zou worden afgebroken voor nieuwbouwplannen.

‘Waar moet ik dan heen?’ riep m’n vader wanhopig uit.

Dat wisten wij natuurlijk ook niet. Wat ik nu wel weet, is dat het pand anno 2013 er nog steeds staat, bijna zestig jaar later. Niet te geloven.

Als ik voor de vierde keer bij hetzelfde stoplicht wacht, staat er gelukkig een taxi naast me. ‘Hoe kom ik bij de Grote Kerk?!’vraag ik hem en ik voel het als een vernedering.

‘Ach wijffie, red je mah achte me an, dat ge je nooit vinde’ zegt de taxichauffeur in onvervalst Haags, zodat ik me weer een beetje thuisvoel.

Wat geweldig dat hij dat doet.

Ik parkeer in de Laan-garage, dat is een fijn voorteken, want aan de Laan ging ik naar zondagsschool.

Aangekomen in de Grote Kerk heerst daar een beetje paniek: alle GPS-en zijn op hol geslagen en iedereen komt veel te laat bij de opnamen.

Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en dat is vanavond te zien.

