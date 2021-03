LIVE | Burgemeesters missen vaccinaties in discussie versoepelingen

Onzekerheid over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Experts stellen dat er weinig versoepeling mogelijk is.

Volg hieronder het laatste coronanieuws.

15.05 - Reddingsbrigade: wij kunnen nergens trainen voor komende zomer

Strandwachten kunnen zich door de coronamaatregelen niet goed voorbereiden op het zomerseizoen, waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. De organisatie noemt dat zorgwekkend, omdat er net als vorig jaar grote drukte wordt verwacht bij zwemlocaties.

Normaal trainen strandwachten en aanstaande strandwachten in zwembaden en in de buitenlucht, maar dat is met de huidige maatregelen niet mogelijk. Zwembaden zijn gesloten en buiten mogen maximaal vier mensen ouder dan 26 jaar bij elkaar komen. Volgens de Reddingsbrigade moeten veel oefeningen met meer dan vier ’lifeguards’ worden uitgevoerd.

Om zich goed te kunnen voorbereiden op nieuwe drukte, pleit de Reddingsbrigade voor ontheffing van de coronamaatregelen.

16.40 - Kerken maken samen routekaart voor coronapandemie

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een routekaart gepubliceerd die kerken kunnen gebruiken zolang Nederland nog te maken heeft met de coronapandemie. Op de routekaart staat welke maatregelen zeer dringend aan kerkbesturen worden geadviseerd bij de vier verschillende fasen van besmetting zoals de overheid die ook hanteert. Bij het CIO zijn 29 katholieke en protestantse kerkgenootschappen en twee joodse kerken aangesloten.

Het CIO noemt de routekaart „een ernstig en weloverwogen advies.” Op de routekaart is lang gewacht. Sinds het uitbreken van de coronacrisis was er binnen de kerken veel verwarring over welke maatregelen zij moesten of konden nemen. Ook liep het beleid van diverse kerken nogal uiteen. „Door de golfbeweging in de Covid-besmettingen was telkens nieuwe afstemming met de kerkgenootschappen en de overheid nodig”, aldus het bestuur van het CIO.

Volgens het CIO kan een kerk in de ernstigste besmettingsfase (zeer zorgelijk) hooguit dertig bezoekers binnen ontvangen. Die moeten vooraf een plekje reserveren en collecteren is niet toegestaan.

15.50 - Burgemeesters missen vaccinaties in discussie versoepelingen

Niet alleen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar ook de hoeveelheid vaccinaties moet meetellen in het wel of niet verlengen van coronamaatregelen. Dat vinden burgemeesters in het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. „Niet alleen de besmettingen, maar ook de vaccinatiegraad neemt toe. Dat laatste cijfer is juist heel positief”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het beraad en tevens burgemeester van Nijmegen voorafgaand aan de vergadering.

Antoin Scholten van Venlo vindt dat Den Haag moet overwegen te gaan versoepelen als een groot deel van de Nederlanders, zeker de kwetsbaren, is gevaccineerd. De burgemeesters willen dat het kabinet de vaccinaties opneemt in de zogeheten routekaart.

De burgemeesters noemen het een domper dat de besmettingen weer oplopen. „Het kortetermijnperspectief is verdwenen. Twee weken geleden hadden wij nog een mooi plan om gefaseerd open te gaan”, aldus Pieter Broertjes van Hilversum.

15.20 - Ministers somber over coronacijfers

Leden van het kabinet zijn somber gestemd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames lopen al weer een tijdje op, en hoewel ze niet op de persconferentie van dinsdag vooruit willen lopen, zien ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) weinig reden tot optimisme.

Zondag spraken de betrokken bewindslieden op het Catshuis over de coronamaatregelen. Volgens bronnen worden er dinsdag geen versoepelingen aangekondigd. Bij de vorige persconferentie zeiden premier Mark Rutte en De Jonge dat als de cijfers zich gunstig zouden ontwikkelen, er rond Pasen wellicht nieuwe versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Maar de stemming is inmiddels omgeslagen. Op 8 maart, de dag van de laatste persconferentie, lag het aantal besmettingen nog rond de 4500. Inmiddels is het opgelopen tot meer dan 7000 per dag en lopen ook de opnames in het ziekenhuizen en op de intensive cares weer op.

15.15 - Europese deskundigen naar Rusland voor Spoetnik-V coronavaccin

Deskundigen van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam gaan volgende maand naar Rusland voor hun onderzoek naar het Russische coronavaccin Spoetnik-V.

Ze gaan in Rusland de klinische proeven bespreken die daar zijn uitgevoerd met Spoetnik-V, aldus de Russische minister van Volksgezondheid. De komst van het EMA-team staat gepland op 10 april. Het EMA bekijkt of Spoetnik-V op de Europese markt kan worden toegelaten.

Het EMA beoordeelt het Russische vaccin sinds begin maart in een versnelde procedure. Dit betekent dat experts de onderzoeksgegevens al bestuderen voordat het dossier compleet is. Op deze manier kunnen ze sneller oordelen of het middel geschikt is voor de Europese Unie

14.45 - Britten willen vaccins uit Nederlandse fabriek delen met EU

Het Verenigd Koninkrijk is bereid tot een compromis om te voorkomen dat de Europese Unie de export van vaccins naar het land blokkeert. De Britten staan open voor het delen van AstraZeneca-vaccins die worden geproduceerd in een fabriek in Leiden, bericht de krant The Times op basis van anonieme bronnen.

De Britse regering zou met zo’n gebaar willen voorkomen dat de EU besluit de vaccinexport naar het Verenigd Koninkrijk aan banden te leggen. Het ergert Brussel dat AstraZeneca tot dusver minder vaccins kon leveren dan eerder was afgesproken. Er is volgens ingewijden onder meer discussie ontstaan over de Nederlandse Halix-fabriek, die nog niet op de lijst staat van goedgekeurde leveranciers voor de Europese markt.

Boris Johnson werd afgelopen vrijdag gevaccineerd. Ⓒ EPA

Door het uitblijven van die toestemming kunnen de AstraZeneca-vaccins uit die fabriek nog niet worden gebruikt in de EU. Farmaceut AstraZeneca verwacht volgens een intern document dat is ingezien door persbureau Reuters dat de EU op 25 maart groen licht geeft voor het gebruik van in Leiden geproduceerde middelen.

De Leidse producent wordt als leverancier genoemd in contracten die AstraZeneca sloot met de EU en het Verenigd Koninkrijk.

14.40 - Kapot afsprakensysteem belemmert vaccinaties in Lombardije

De uitrol van het coronavaccinatieprogramma in Lombardije is ernstig belemmerd door problemen met het afsprakensysteem, schrijven Italiaanse media. Deze noordelijke regio is in Italië het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Het aantal besmettingen blijft groot.

Zeker één vaccinatielocatie was afgelopen weekend vrijwel leeg, omdat mensen niet waren geïnformeerd over hun afspraak. Om verspilling van de klaargemaakte coronavaccins tegen te gaan, werden ouderen op het laatste moment telefonisch uitgenodigd. Een burgemeester bracht ouderen persoonlijk naar de priklocatie, meldt de krant La Repubblica.

De burgemeester van Crema, Stefania Bonaldi, spreekt van een „ramp.” Tegen de krant verklaart ze dat de vaccinatiecampagne al vanaf het begin niet goed loopt en dat de fout in het afsprakensysteem snel moet worden verholpen. De regionale gezondheidsminister Letizia Moratti beloofde „snelle en drastische beslissingen” te nemen.

13.29 - Ludiek mondkapje

De Russische buitenlandminister Lavrov heeft een mondkapje gedragen met een tekst die ludiek ongenoegen uit op de quarantainemaatregelen door het coronavirus. Lavrov had de mondbescherming gekregen van journalisten voor zijn verjaardag.

De tekst was FCKNG QRNTN, eigenlijk dus het Engelse Fucking Quarantaine maar met weglating van de klinkers. Het masker drukt op humoristische wijze de wereldwijde reactie uit op de quarantainemaatregelen die zijn genomen in verband met de coronapandemie, aldus het Russische persbureau Ria Novosti.

De verslaggevers begeleiden Lavrov op zijn trip naar China. De bewindsman werd zondag 71 jaar.

13.02 - Kabinet door de teststraat

Het advies aan de leden van het demissionaire kabinet is om zich te laten testen op corona, nu bij staatssecretaris Mona Keijzer een besmetting is vastgesteld.

12.18 - Meer sneltesten studenten

Een proef met coronasneltesten voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs in Groningen wordt uitgebreid. Het aantal locaties voor sneltesten in de studentenstad gaat van één naar drie.

Ⓒ ANP / HH

Half januari openden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort al zo’n locatie op de Zernike Campus. Het doel is om te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is in coronatijd. Bij de eerste proef worden studenten voorafgaand aan een tentamen getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag.

11.33 - ’Coronacrisis vertraagt bouw’

Amsterdam zet voor komend jaar nog nieuw uit te voeren bouwprojecten in de wacht. Dit om kosten te besparen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om in totaal acht projecten in de groeigebieden Amstel III en ArenApoort in Zuidoost. Volgens een woordvoerster van wethouder Marieke van Doorninck gaat 90 procent van de bouwprojecten gewoon door, reageert ze na berichtgeving hierover bij BNR.

Door de coronacrisis moet Amsterdam „gemeentebreed” bezuinigen. „We moeten soms scherpe keuzes maken tussen wat er nu al kan worden ontwikkeld en wat even moet wachten”, aldus de woordvoerster. Volgens haar wordt er momenteel heel veel gebouwd en betekent het dus niet dat Amsterdam stopt met het uitvoeren van projecten.

11.01 - Vorige week 49 illegale feesten beëindigd

De politie heeft vorige week 5906 boetes voor het overtreden van de avondklok uitgeschreven. De landelijke eenheid meldt dat het aantal ongeveer hetzelfde is als de week ervoor, toen deelde de politie 5837 boetes aan overtreders van de avondklok uit. Ook werden 49 illegale feesten beëindigd, vier minder dan de week ervoor.

Het aantal boetes voor het overtreden van het verbod op groepsvorming is gestegen. Twee weken geleden waren dat er 95, vorige week 159.

Het aantal waarschuwingen dat de politie uitdeelde aan mensen die de coronamaatregelen negeerden is ook vergelijkbaar met eerdere cijfers. Vorige week kregen 217 mensen een waarschuwing, de week ervoor 228.

09.05 - Woede na feest

De Franse autoriteiten zijn woedend vanwege een illegaal straatfeest dat zondag werd gehouden in Marseille. Het merendeel van de ruim 6000 feestgangers droeg daarbij geen mondkapje.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het carnavaleske straatfeest in Marseille „volkomen onacceptabel.” Een woordvoerder van minister Camille Chaize benadrukt dat dit een tijd is waarin alle Fransen hun best moeten doen om de coronapandemie te bestrijden.

Ook de burgemeester van Marseille, Benoit Payan, wijst op de verantwoordelijkheid van de feestgangers. „Niets rechtvaardigt de ondermijning van onze collectieve inspanningen om het virus te bestrijden”, schreef hij op Twitter. „Ik ben woedend. De egoïstische houding van een paar onverantwoordelijke mensen is onaanvaardbaar!”

08.14 - AstraZeneca ’beter dan gedacht’

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens een studie in de Verenigde Staten voor 79 procent effectief bij het voorkomen van ziekte. De farmaceut publiceerde maandag de eerste resultaten van het onderzoek waar zo’n 30.000 proefpersonen aan meededen. Het middel was volgens die gegevens 100 procent effectief bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

In eerdere studie wees uit dat het vaccin 60 tot 70 procent van de besmettingen voorkomt.

De uitkomst van het onderzoek is ook goed nieuws voor ouderen, een groep die vorig jaar niet goed was vertegenwoordigd bij klinisch onderzoek naar het middel. Daarom besloten sommige landen, waaronder ook Nederland, om in eerste instantie alleen mensen onder de 65 in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca.

Dit keer was zo’n 20 procent van de deelnemers aan het onderzoek 65 jaar of ouder. AstraZeneca zegt dat de effectiviteit van het coronavaccin binnen die groep 80 procent is. De uitkomst van het onderzoek wordt gezien als een stap richting goedkeuring van het middel in de Verenigde Staten, waar het vaccin nog niet wordt gebruikt.

Over het AstraZeneca-vaccin ontstond eerder deze maand onrust in Europa. Daar lieten Nederland en andere landen het vaccineren stilleggen vanwege zorgen over mogelijke zeldzame bijwerkingen. Er waren meldingen dat mensen na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) en een tekort aan bloedplaatjes. De Europese toezichthouder EMA benadrukte later dat het middel veilig en effectief is.

07.22 - Daling in Duitsland

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een dag tijd opnieuw gedaald. De afgelopen 24 uur werden 7709 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 6500 minder dan de 13.733 op zondag, laat het Robert Koch Instituut (RKI) weten, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Zaterdag meldde het RKI 16.033 nieuwe besmettingen. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 50 sterfgevallen opgelopen tot 74.714.

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt bondskanselier Angela Merkel. Volgens cijfers zijn gemiddeld meer dan honderd mensen per 100.000 besmet. Afgesproken is dat boven die drempel een noodrem op versoepelingen in werking treedt, om te voorkomen dat de ziekenhuizen in de problemen komen. Dat zou betekenen dat sommige winkels hun deuren moeten sluiten.

07.12 - Reisbubbel

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakt 6 april de datum bekend waarop het quarantainevrij reizen met Australië begint. „We hebben nog geen datum voor u”, zei Ardern maandag op een persconferentie.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Ⓒ Reuters

Nieuw-Zeeland heeft de grenzen sinds 19 maart 2020 gesloten voor iedereen, behalve voor burgers en inwoners. Sindsdien moeten reizigers bij aankomst in Nieuw-Zeeland nog twee weken in quarantaine. De meeste reizigers in Nieuw-Zeeland komen uit Australië.

Volgens de premier is meer tijd nodig om het definitieve kader van de reisbubbel op te zetten en afspraken te maken over zaken zoals het traceren van contacten en hoe moet worden omgesprongen de quarantainefaciliteiten.

06.45 - Aftreden om vaccins Russen

De Slowaakse premier Igor Matovic heeft ermee ingestemd onder bepaalde voorwaarden af te treden. Met zijn ontslag hoopt hij een einde te maken aan een conflict in de regeringscoalitie over vaccins.

Matovic is bereid zijn premierschap op te geven en in de toekomst alleen als minister aan te blijven, meldde persbureau TASR.

De coalitie kwam onder druk te staan toen de regering van Matovic zonder overleg een partij van het Russische coronavaccin Spoetnik-V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet goedgekeurd en de coalitiepartners van Matovic hadden die goedkeuring liever willen afwachten.

De ziekenhuizen in Slowakije staan zwaar onder druk, terwijl relatief veel inwoners overlijden aan Covid-19. Ook het zwaar getroffen buurland Tsjechië heeft een bestelling geplaatst in Moskou. In bijvoorbeeld Hongarije en Servië is Spoetnik-V al in gebruik.

06.30 - Exportblokkade AstraZeneca ’contraproductief’

De Britse minister van Defensie waarschuwde zondag dat het „contraproductief” zou zijn als de Europese Unie besluit de export van het coronavaccin van AstraZeneca te blokkeren. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dreigt met een exportverbod naar andere landen als het Brits-Zweedse bedrijf niet genoeg vaccins levert aan de EU.

„De Europese Unie weet dat de rest van de wereld kijkt naar de manier waarop de Commissie zich gedraagt”, zei Ben Wallace tegen SkyNews. „Als contracten en verplichtingen worden verbroken, zou dat zeer schadelijk zijn voor een handelsblok dat er prat op gaat de wet te respecteren”, aldus de minister. Hij benadrukte het gezamenlijke karakter van de vaccinproductie, waarbij verschillende landen over de hele wereld betrokken zijn en waarschuwde dat een exportverbod „niet alleen de kansen van hun burgers op een passend vaccinatieprogramma in gevaar zou brengen, maar ook van veel andere landen in de wereld.”

De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren. Volgens de commissievoorzitter is in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 30 procent geleverd van de 90 miljoen doses die contractueel zijn overeengekomen. Tegelijkertijd voldeed AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle verplichtingen. Het vaccin is in dat land ontwikkeld, in samenwerking met de universiteit van Oxford.

06.22 - Uitdager sterft aan corona

Guy-Brice Parfait Kolelas, de belangrijkste uitdager van zittende president Denis Sassou Nguesso bij de presidentsverkiezingen in Congo-Brazzaville die zondag werden gehouden, is dood. Volgens zijn campagneleider overleed de oppositieleider aan de gevolgen van het coronavirus tijdens zijn vlucht naar Frankrijk.

„Hij stierf in het medische vliegtuig dat hem zondagmiddag had opgehaald in Brazzaville”, zei Christian Cyr Rodrigue Mayanda maandag. „We zullen doorgaan met het tellen van de stembiljetten. Hij leidde op een aantal plaatsen”, voegde hij eraan toe. In een zaterdag verspreide videoboodschap maakte de 60-jarige Kolelas bekend dat hij het coronavirus had opgelopen en vocht tegen de dood.

Kolelas werd bij de verkiezingen van zondag beschouwd als de enige echte tegenstander van de 77-jarige Denis Sassou Nguesso, die al 36 jaar aan de macht is.

Congo wordt vaak aangeduid met de naam van de hoofdstad Brazzaville erachter, om het onderscheid te maken met het buurland, de Democratische Republiek Congo (DRC). De DRC wordt ook wel Congo-Kinshasa genoemd.