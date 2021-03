LIVE | Nieuw-Zeeland en Australië in reisbubbel

Onzekerheid over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Experts stellen dat er weinig versoepeling mogelijk is.

Volg hieronder het laatste coronanieuws.

07.22 - Daling in Duitsland

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een dag tijd opnieuw gedaald. De afgelopen 24 uur werden 7709 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 6500 minder dan de 13.733 op zondag, laat het Robert Koch Instituut (RKI) weten, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Zaterdag meldde het RKI 16.033 nieuwe besmettingen. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 50 sterfgevallen opgelopen tot 74.714.

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt bondskanselier Angela Merkel. Volgens cijfers zijn gemiddeld meer dan honderd mensen per 100.000 besmet. Afgesproken is dat boven die drempel een noodrem op versoepelingen in werking treedt, om te voorkomen dat de ziekenhuizen in de problemen komen. Dat zou betekenen dat sommige winkels hun deuren moeten sluiten.

Vanwege de zorgwekkende cijfers wordt overwogen iedereen die het land binnenkomt te verplichten in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die terugkeren uit vakantieoorden als Mallorca, dat in Duitsland niet langer te boek staat als risicogebied. Er was eerder al kritiek op het besluit dergelijke vakantiereizen weer toe te laten, terwijl de kans bestaat dat daardoor risicovolle virusmutaties het land binnenkomen.

07.12 - Reisbubbel

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakt 6 april de datum bekend waarop het quarantainevrij reizen met Australië begint. „We hebben nog geen datum voor u”, zei Ardern maandag op een persconferentie.

Nieuw-Zeeland heeft de grenzen sinds 19 maart 2020 gesloten voor iedereen, behalve voor burgers en inwoners. Sindsdien moeten reizigers bij aankomst in Nieuw-Zeeland nog twee weken in quarantaine. De meeste reizigers in Nieuw-Zeeland komen uit Australië.

Volgens de premier is meer tijd nodig om het definitieve kader van de reisbubbel op te zetten en afspraken te maken over zaken zoals het traceren van contacten en hoe moet worden omgesprongen de quarantainefaciliteiten.

06.45 - Aftreden om vaccins Russen

De Slowaakse premier Igor Matovic heeft ermee ingestemd onder bepaalde voorwaarden af te treden. Met zijn ontslag hoopt hij een einde te maken aan een conflict in de regeringscoalitie over vaccins.

Matovic is bereid zijn premierschap op te geven en in de toekomst alleen als minister aan te blijven, meldde persbureau TASR.

De coalitie kwam onder druk te staan toen de regering van Matovic zonder overleg een partij van het Russische coronavaccin Spoetnik-V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet goedgekeurd en de coalitiepartners van Matovic hadden die goedkeuring liever willen afwachten.

De ziekenhuizen in Slowakije staan zwaar onder druk, terwijl relatief veel inwoners overlijden aan Covid-19. Ook het zwaar getroffen buurland Tsjechië heeft een bestelling geplaatst in Moskou. In bijvoorbeeld Hongarije en Servië is Spoetnik-V al in gebruik.

06.30 - Exportblokkade AstraZeneca ’contraproductief’

De Britse minister van Defensie waarschuwde zondag dat het „contraproductief” zou zijn als de Europese Unie besluit de export van het coronavaccin van AstraZeneca te blokkeren. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dreigt met een exportverbod naar andere landen als het Brits-Zweedse bedrijf niet genoeg vaccins levert aan de EU.

„De Europese Unie weet dat de rest van de wereld kijkt naar de manier waarop de Commissie zich gedraagt”, zei Ben Wallace tegen SkyNews. „Als contracten en verplichtingen worden verbroken, zou dat zeer schadelijk zijn voor een handelsblok dat er prat op gaat de wet te respecteren”, aldus de minister. Hij benadrukte het gezamenlijke karakter van de vaccinproductie, waarbij verschillende landen over de hele wereld betrokken zijn en waarschuwde dat een exportverbod „niet alleen de kansen van hun burgers op een passend vaccinatieprogramma in gevaar zou brengen, maar ook van veel andere landen in de wereld.”

De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren. Volgens de commissievoorzitter is in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 30 procent geleverd van de 90 miljoen doses die contractueel zijn overeengekomen. Tegelijkertijd voldeed AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle verplichtingen. Het vaccin is in dat land ontwikkeld, in samenwerking met de universiteit van Oxford.

06.22 - Uitdager sterft aan corona

Guy-Brice Parfait Kolelas, de belangrijkste uitdager van zittende president Denis Sassou Nguesso bij de presidentsverkiezingen in Congo-Brazzaville die zondag werden gehouden, is dood. Volgens zijn campagneleider overleed de oppositieleider aan de gevolgen van het coronavirus tijdens zijn vlucht naar Frankrijk.

„Hij stierf in het medische vliegtuig dat hem zondagmiddag had opgehaald in Brazzaville”, zei Christian Cyr Rodrigue Mayanda maandag. „We zullen doorgaan met het tellen van de stembiljetten. Hij leidde op een aantal plaatsen”, voegde hij eraan toe. In een zaterdag verspreide videoboodschap maakte de 60-jarige Kolelas bekend dat hij het coronavirus had opgelopen en vocht tegen de dood.

Kolelas werd bij de verkiezingen van zondag beschouwd als de enige echte tegenstander van de 77-jarige Denis Sassou Nguesso, die al 36 jaar aan de macht is.

Congo wordt vaak aangeduid met de naam van de hoofdstad Brazzaville erachter, om het onderscheid te maken met het buurland, de Democratische Republiek Congo (DRC). De DRC wordt ook wel Congo-Kinshasa genoemd.