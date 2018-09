Rusland viert jubileum Oktoberrevolutie

Een bezoeker van het Historisch Museum in Moskou bekijkt het schilderij ’De Bestorming van het Kremlin’ van Pavel Sokolov-Skalja. Ⓒ EPA

Morgen is het een eeuw geleden dat Vladimir Oeljanov, alias Lenin, met de bestorming van de bolsjewieken van het Winterpaleis in Petrograd de macht greep en zijn land wierp in het Sovjet-experiment.