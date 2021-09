Grote kloof tussen Rutte en Kaag: wat is strategie achter uithaal D66-leider?

Binnenland

Koning mag Het Loo niet meer sluiten als hij subsidie wil houden

Koning Willem-Alexander moet stoppen met de jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo, als hij tenminste de huidige subsidie wil houden voor het natuurgebied. Voor de koning gaan in 2022 namelijk dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Dat staat in een brief...