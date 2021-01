Israël vanaf vrijdag weer in strenge lockdown

„We zitten in het midden van een pandemie die zich op topsnelheid verspreidt met de Britse mutatie”, zei hij volgens The Jerusalem Post. Deze besmettelijkere variant van het virus heeft ook Israël bereikt „en eist vele levens”, aldus de premier.

Een dag eerder waren ruim 8300 nieuwe besmettingen gemeld. Voor elk uur uitstel van een volle lockdown moeten we een hoge prijs betalen, zei Netanyahu. Dagelijks sterven zo’n dertig mensen aan Covid-19. Het totale dodental in Israël staat op zo’n 3500. In Nederland is dat ruim 11.500.

Reisverbod

Alleen essentiële bedrijven en winkels mogen openblijven. Scholen moeten dicht, met uitzondering van het bijzonder onderwijs. Maximaal vijf mensen mogen bijeenkomen, een halvering. Reizen mag alleen met een geldige reden. Het verbod verder dan een kilometer van huis te gaan wordt verlengd.

In Israël zijn inmiddels zo’n 1,5 miljoen mensen gevaccineerd met een eerste dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het land met bijna 9 miljoen inwoners keurde eerder dinsdag het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna goed voor gebruik. De regering van de Joodse staat heeft als doel gesteld een merendeel van de bevolking als eerste ter wereld gevaccineerd te hebben.