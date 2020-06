Stropers doden gorilla in Oeganda

Het voortbestaan van de gorilla’s wordt wereldwijd bedreigd en daarom worden de dieren in onder meer Oeganda en Rwanda beschermd. De apen zijn een grote bron van inkomsten voor de landen, toeristen betalen grof geld om een uurtje de gorilla’s in het wild te mogen aanschouwen.

Een van de verdachten, Felix Byamukama, werd aangetroffen met jaagbenodigdheden, zo meldt de nieuwswebsite Xinhuanet. Bij de autopsie bleek dat Rakifi een wond, veroorzaakt door een scherp voorwerp, had die vitale delen in zijn lichaam geraakt had.

„Byamukama zei dat hij aan het jagen was in het park met Evarist Bampabenda toen ze in contact kamen met de groep van Rakifi. Toen de gorilla hen aanviel, gooide hij een speer naar hem.”

De vier verdachten worden op dit moment vastgehouden in afwachting van hun straf.