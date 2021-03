Virologen: ook buiten risico op coronabesmetting door groepsvorming

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Bij mooi weer zien we de groepjes buiten ontstaan, wat uiterst gevaarlijk is in verband met de corona-epidemie. Viroloog Marion Koopmans van het OMT waarschuwt: „Houd afstand, ook buiten moet de anderhalve meter worden aangehouden. We zitten op een spannend punt. In de buitenlanden waar mooi weer is, zien we de ic’s vollopen. Ik weet niet of wij het op de ic’s kunnen houden als in ons land de besmettingen nu snel toenemen.”