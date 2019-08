Geen problemen gevonden bij dak Galgenwaard

Het stadion van AZ is gebouwd door het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth. Dat was ook verantwoordelijk voor de grote herbouw van de Galgenwaard aan het begin van deze eeuw. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

UTRECHT - Het dak van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht is in orde. De overkappingen van de vier tribunes zijn donderdag en vrijdag extra gecontroleerd en daarbij zijn „geen kapotte verbindingen of gescheurde lassen geconstateerd, de kust is veilig”, zegt stadiondirecteur Jan Spelt. De wedstrijd van zondag tegen VVV-Venlo kan gewoon doorgaan en alle supporters kunnen plaatsnemen op de tribunes.