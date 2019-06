Elf gewonden bij balloncrash Sauerland

De ballon kwam tijdens de landing in de buurt van Marsberg in een windvlaag terecht en toen sloeg de korf om. De mensen raakten gewond door de gasbrander van de ballon en doordat de korf in brand raakte. De slachtoffers zijn in de leeftijd van 22 tot 64 jaar. Het zijn vijf mannen en zes vrouwen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.

