16-jarige verdacht van poging tot moord Hoornse scholier (14)

De 14-jarige neergestoken leerling van de Oscar Romero-school in Hoorn ligt sinds woensdag zwaargewond in een Amsterdams ziekenhuis. Volgens ooggetuigen is hij meerdere malen door zijn belager gestoken voor hij een veilig heenkomen in de school kon zoeken. De aanvaller van de jongen is geen leerling van de school. De Hoornse samenleving is zwaar geschokt door de geweldsexplosie bij de school. Met 1.300 leerlingen kent iedereen wel iemand die het gebeuren van nabij heeft gezien. Met het slachtoffer en zijn familie wordt intens meegeleefd, blijkt uit de reacties op de lokale sociale media.

Tientallen leerlingen van de school Oscar Romero in Hoorn krijgen na het steekincident woensdag bij de school – nazorg aangeboden. Op sociale media delen ooggetuigen horrorverhalen over de steekpartij, waarbij de gestoken leerling in de school een veilig heenkomen zocht voor zijn ’doorgedraaide’ belager. Ook gaan er filmpjes van het meerdere malen steken van het slachtoffer rond. De politie doet het dringende verzoek de privacy van het zwaar getroffen gezin te respecteren en de filmpjes niet te delen.