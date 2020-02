Bakker mag moorkop geen roomkop noemen

„Als er ’kaas’ of ’room’ in de naam zit, dan moet er ook echt zuivel inzitten”, zegt een woordvoerder van de NVWA tegen RTL Nieuws. De bakker in Monster, Jurgen Verwoerd, heeft de veganistische bakkerij My Cakes. Zónder zuivel dus.

Verwoerd sloot donderdag voor even zijn bakkerij omdat het personeel zich bedreigd voelde door boze klanten. Die waren ontstemd omdat de bakker de moorkop in de ban deed. Hij besloot hiertoe „omdat je anno 2020 niet meer een naam moet willen hebben die verwijst naar discriminatie.”

De bakkerij is inmiddels weer open.

Ook de Hema maakte bekend de naam te schrappen en per 30 maart te vervangen door chocoladebol. Volgens een woordvoerster kreeg ook de Hema te maken met negatieve reacties. „Het is heel vervelend voor de mensen die gewoon hun werk doen.”

Kwetsend? Dan in de ban

Volgens cultuurfilosoof Sebastien Valkenberg is er ’een soort taalkuising’ aan de gang, signaleert hij. „Natuurlijk kun je zeggen: wat maakt zo’n naam nou uit? Als iemand er aanstoot aan neemt, is het toch een kleine moeite om die aan te passen? Het gaat dan ook niet om dit ene woordje, maar om de achterliggende gedachte. Iets wat kwetsend zou kunnen zijn, mag niet bestaan. Dan kunnen we aan de gang blijven. Ik heb ook nog wel een rijtje. Taal wordt op deze manier een mijnenveld.”