Suzanne op moederdag vermist: 93.000 euro beloning uitgeloofd

De 49-jarige Suzanne Morphew ging even een stukje fietsen maar kwam nooit meer terug. Sindsdien wordt met man en macht gezocht in Colorado.

Barry zegt: „Oh Suzanne, als er iemand is die dit hoort: we doen er alles aan om je terug te krijgen. We houden van je, we missen je, je dochters hebben je nodig.”

De Amerikaan looft 100.000 dollar uit voor de gouden tip. „Of zoveel als iemand misschien wil. We stellen geen vragen, als ze maar terugkomt”.

De Amerikaan was zelf niet thuis toen Suzanne van de aardboden verdween. Een buurman stapte naar de politie om de vermissing aan te geven.