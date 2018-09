Staatssecretaris Dekker moet onder het mes

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs moet dinsdag onder het mes. Er is maandag tijdens een ziekenhuiscontrole een nog niet eerder geconstateerde breuk gevonden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dekker zal door de operatie niet aanwezig kunnen zijn bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer.