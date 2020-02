Ⓒ Rias Immink

ROTTERDAM - De vrouwelijke douanier die dinsdagochtend is opgepakt op verdenking van corruptie en witwassen was werkzaam op de allerbelangrijkste en meest gevoelige afdeling van de douane, de Pre Arrival. Dat is uitermate pikant omdat hier ook het corruptieschandaal rond douanier Gerrit G. speelde.