Beste wijnwinkel 2014 bekend

´Een totaalbeleving waarin alle facetten van het winkelen op elkaar aansluiten. Zeer klantvriendelijk. En, offline meets online´, luidt het commentaar van de vakjury, bestaande uit onder andere wijnpublicisten, een retailspecialist en de hoofdredacteur van vakblad Perswijn Harold Hamersma. By the Grape opende naast vestigingen in Velp dit voorjaar ook een vestiging in Utrecht, en in november volgt een opening in Amsterdam. De winkel focust zich tevens op kleinere wijnboeren, bio- en fairtradewijnen en het verhaal achter de wijnen. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door vakblad Perswijn. In de eerste ronde konden consumenten via internet hun stem uitbrengen voor hun favoriete wijnwinkel, waarna er een top 10 werd samengesteld. Daarna werden de wijnwinkels anoniem bezocht om zo de uiteindelijke winaar te kiezen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik