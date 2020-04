België meldt 185 sterfgevallen en verwacht nog 'weekend-effect'

Tijdens de dagelijkse update van de Belgische gezondheidsautoriteiten zei Van Gucht dat de afgelopen 24 uur 420 zieken werden opgenomen en 235 patiënten naar huis mochten, waardoor nu 5840 mensen in het ziekenhuis liggen. Ondanks een lichte daling van het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen tot 1257 en het aantal dat aan de beademing ligt tot 984, „is de belasting op de ziekenhuizen heel zwaar.”

Sinds de uitbraak in België zijn 1632 mensen bezweken aan het longvirus. Vorige week was er een stabilisatie te zien in de groei van de corona-epidemie. Van Gucht benadrukte dat het van groot belang is dat mensen zich blijven houden aan de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. „De cijfers moeten dalen.”

Het aantal bevestigde gevallen staat nu op 20.814, een onderschatting omdat lang niet iedereen wordt getest.