Kind (1,5) schiet neefje (5) per ongeluk dood met pistool van oom

De peuter had het pistool gevonden in het huis van zijn oom, de vader van het slachtoffer. Hij was ermee aan het spelen toen het vuurwapen afging. Zijn neefje werd in zijn nek geraakt. Het jongetje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

De eigenaar van het pistool is opgepakt, zo meldt Detroit News. De politie onderzoekt of het geweer open en bloot in huis lag. De man was thuis toen het incident plaatsvond, evenals de oma van de jongens en een één jaar oud meisje.

„Dit was te voorkomen geweest”, zo laat een woordvoerder van de politie weten. „Ik weet niet of het kind van anderhalf snapt wat er gebeurd is. Dit is waarom we veiligheid zo benadrukken, onder meer door pistoolvergrendelingen en geweerboxen, zodat we dergelijke omstandigheden niet mee hoeven te maken.”