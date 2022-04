Zien: Amerikaanse tv-host lyrisch over Den Haag: ’Grachtjes, fietsen en geen telefoons!’

Kotb legt vertelt aan haar medepresentator, Jenna Bush Hager, dat ze voorheen niet wist wat Den Haag was. Ze gokte dat de Invictus Games in een soort militaire academie zou plaatsvinden, vergelijkbaar met het Amerikaanse Westpoint. „Ik dacht dat Den Haag gewoon een gebouw zou zijn”, aldus Kotb.

Maar niks was minder waar, bleek bij de aankomst van Kotb in de Zuid-Hollandse hoofdstad. „Het bleek een stad te zijn! Met straten, grachten en woonboten, zó ontzettend leuk.”

Wat de Amerikaanse presentator overigens het meest verblufte, was een Haagse markt. „Iedereen zat lekker een ijsje te eten, of churros! Maar niemand, letterlijk niemand, zat op zijn of haar telefoon. En ook niemand had deze in de hand. Het was bizar!”

Échte conversatie

Deze waarnemening doet ook Jenna Bush Hager bijna van haar stoel vallen. „Mensen hadden daar een échte conversatie?”, vraagt ze vol ongeloof. „Meisjes in Amerika lopen alleen maar met hun telefoon rond en maken selfies, in Den Haag niet”, aldus Kotb. „Wij doen het in Amerika gewoon helemaal fout!”, beweert de nog altijd verbijsterde Bush Hager.

Kotb sluit haar verhaal af door uit te leggen dat ze aanvankelijk nog even dacht dat de inwoners van Den Haag überhaupt geen telefoon hebben, of deze kennen: „Maar natuurlijk kennen ze telefoons wel!”, vervolgt ze haar verhaal. „Maar ze kiezen er gewoon bewust voor om deze niet te gebruiken.”

Today with Hoda & Jenna in Den Haag?

Na het aanhoren van haar lyrische collega, trekt Bush Hager de conclusie: „We moeten naar Den Haag verhuizen! We verplaatsen onze talkshow gewoon daarheen.”