Stormschade valt vooralsnog mee

Wel kwamen er in totaal enkele tientallen meldingen binnen over bijvoorbeeld afgebroken takken en omgewaaide bomen. In Noord-Holland dreigden volgens een woordvoerster zonnepanelen van een pand te waaien, in de regio Kennemerland waren er problemen met bouwsteigers en dakplaten. In Zeeland en de regio Rotterdam Rijnmond waren de meldingen op een hand te tellen.

Ook in Limburg waaide het hard. Van een kerk aan de Navolaan in Heerlen is het dakleer los gewaaid en er ontstond schade aan het kruis op de toren, aldus de brandweer. De meeste stormmeldingen kwamen uit Zuid-Limburg onder meer uit Heerlen, Kerkrade, Maastricht en Geleen

De brandweer in de regio Haaglanden kwam af op meldingen van losse geveldelen en zag her en der kappen van lantaarnpalen loskomen. Een probleem met een spoorboom bij Zoetermeer werd door ProRail opgelost.

De brandweer vreest maandag meer problemen; dan wordt windkracht negen of tien verwacht.