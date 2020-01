Ouders Tanja Groen krijgen binnen enkele weken duidelijkheid

Op de begraafplaats aan De Beente in de Maastrichtse wijk Heugem staat vanaf woensdagochtend een witte tent. De politie kreeg de serieuze tip over de plaats waar de resten van Groen zouden liggen volgens de enkele maanden geleden binnen.

„De tip van vorig jaar was zeer serieus en daarom blijven we de rest van de dag hier doorzoeken”, aldus de woordvoerder. Het graf waar het lichaam van Tanja Groen mogelijk in ligt, was in 1993 pas net gedolven

Scenario

„Het scenario is dat ze op de avond dat ze verdween is vermoord en door de dader in een vers gedolven graf is gelegd, waar de volgende dag een kist in is gegaan met een overledene en het graf is dichtgegooid”, zei Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, tegen Radio 1. Hij is aanwezig bij de opgraving op het kerkhof in Maastricht.