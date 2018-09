Sociaaldemocraten grootste in Tsjechië

De grote winnaar van de stembusgang was de nieuwe protestpartij ANO, van miljardair Andrej Babis, die voor het eerst in het parlement komt met bijna 19 procent van de stemmen.

De communisten zijn de derde partij en kunnen rekenen op bijna 14,91 procent. De Burgerdemocraten leverden veel stemmen in. Zij haalden 7,72 procent, dat was in 2010 nog 20,22.

Ongeveer 59 procent van de stemgerechtigden had ook daadwerkelijk gestemd.

Door de kleine verschillen lijkt de formatie van een regering grote problemen op te gaan leveren. Bohuslav Sobotka, partijleider van de sociaaldemocraten, sprak na de bekendmaking van de uitslag van een „bittere overwinning.” Hij weigerde echter af te treden en wil de mogelijkheden van een minderheidsregering onderzoeken.